İbrahim Tatlıses’in torunu güzelliğiyle çok konuşuldu! Esmer güzel herkesi büyüledi

'İmparator' lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, yalnızca sanat hayatıyla değil, geniş ailesi ve özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü sanatçının bu kez torunu Berfin dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi müzik dünyasında yer alan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın yanı sıra 5 çocuğu daha bulunan Tatlıses'in torunu, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.
İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kızı Gülşen, kızının doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Berfin'in fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Gülşen, genç kızın güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.
İbrahim Tatlıses'ın torununu Berfin'in fotoğrafını görenler ise hayranlığını gizleyememişti. Berfin'e bir yorum da teyzesi Melek Zübeyde'den gelmişti.
İbo'nun torunu Berfin'e övgü yağdıranlardan birinin teyzesi Zübeyde Melek olması dikkat çekmişti. Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek, Berfin'in fotoğrafının altına "Dünya güzeli maşallah" yazmıştı.
TORUN BERFİN OXFORD YOLUNDA
Öte yandan Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurmuştu.. Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam edeceği biliniyordu.
Berfin Karakeçili'nin Oxford başvurusunun sonucu beklenirken, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sarf ettiği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleri yeniden gündeme geldi.
İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU VAR
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı ancak doğduğu günden bu yana İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan çocuğu Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlı oldu. Ardından şarkıcı Dilan Çıtak'ın babasının da İbrahim Tatlıses olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in 2019 yılında boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada isimli bir kızı daha var. İbrahim Tatlıses'in en az bilinen çocukları ise kendisi çok ünlü olmadan dünyaya gelenler Ahmet Tatlı, Gülşen Tatlı.
İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.
Perihan Savaş son olarak 40 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.
Perihan Savaş kızının doğum gününü bu kare ile kutladı.
İda Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de ablaları Melek Zübeyde'nin doğum gününü unutmadı.
İbrahim Tatlıses, kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu İdo Tatlıses'in düğününde halay çekmişti.
Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var.
Melek Zübeyde Akkaş ile kardeşi Savaş Zafer.
Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.
İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı.
Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı.
Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Perihan Savaş daha önce kendisine yöneltilen "Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?" sonrusuna
"Adam gibi adam. Adamım, hayatta tek geçerim." yanıtını vermişti. Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamış, fakat yakışıklı oyuncunun genç yaşta yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ile sarsılmıştı.
Yılmaz Zafer geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetmişti. Yılmaz Zafer öldüğünde oğlu Savaş Zafer çok küçüktü.
Şimdilerde yakışıklılığı ile babasına benzetilen Savaş Zafer fenomen Melis Ketenci ile evli.
İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer
Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlatmıştı.
Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var.
Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...
Beş yaşında, Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkıyorsunuz. Bu bir çocuğun tek başına alabileceği bir karar değil...
Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, "Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim" demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı.
İlk rolünüz neydi?
Bir çocuk tiyatrosuydu, yaşıtlarım çilek veya limon olmuştu. Ben çok kiloluydum. Tombul ve beyaz olduğum için pamuktan bir bulut rolüne seçilmiştim.
Anneniz çok sert mizaçlı bir insanmış galiba...
Dominant bir kadındı. Gelenek, göreneklere bağlı, çok sıkı ve tutucuydu. Bacak tüylerimi hatta kaşlarımı bile aldırmazdı. "18 yaşına gel öyle" derdi.
16 yaşında Altın Portakal aldınız ama 18 yaşına kadar kaşınızı alamadınız mı?
Evet. İkna edemiyordum. Öyle yetişmiş. Oyunculuğa başladığımda da setlerde hep yanımdaydı. Babam daha yumuşaktı. Bir şey için izni hep babamdan alır, anneme söylemezdim.
Evlendiğinizde 13 yaşındaymışsınız. Çocuk gelin olmuşsunuz. Nasıl o yaşta evlendiniz?
Ailelerden izin alarak.
Sebebi neydi?
Özgür olacağım sandım. Nişanlanınca ince çorap giyip kaşımı alacağım, arkadaşlarımla buluşacağım sanıyordum. Yanılmışım.
Ne kadar sürdü evlilik?
Altı ay. O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti.
Evlilik boyunca birlikte mi yaşamıştınız?
Ben kendi evimde, o kendi evindeydi. Hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Boşanma sırasında babam "Bu çocuklar ayrı evlerde yaşadılar, daha sonra kızımın kısmeti çıkarsa evlenmiş görünecek" dedi. Kızlık olayları çok önemli diye rapor almamızı istedi. Ben Adli Tıp'a gittim. Maalesef hepsini yaşadım.
Yaşadıklarım elbette bende travma yarattı
◊Bunlar o yaştaki biri için çok ciddi travmalar değil mi?
Evet öyle. Düşün, apartmanda evcilik oynuyordum. Mahallenin küçük çocuklarını kapı önüne dizer, "Nişanlım gelince haber verin, oyuncaklarımı toplayayım" derdim.
Sonra ailenizi affettiniz mi olanlar için?
Amcamlar çok tutucuydu. Babamın aklını çeldiler. Babam bana sordu aslında. Ama çocuk aklıyla daha rahat bir hayatım olacağını düşünerek "İstiyorum" dedim. Tabii yaşım nedeniyle kesinlikle ailenin sorumluluğundaydı. Ben kendi kızım için böyle bir şeye asla izin vermezdim. Çocuk gelinsin düşünsene! Ama o yıllarda her şey farklıydı. Ve bu bende elbette travmalar yarattı.
Artık pazara gidiyorum
Yıllardır içinde bulunduğunuz sektörü nasıl anlatırsınız?
Laylaylom iki saat çalıştın, gidip paranı kazandın gibi bir şey yok. Sabahın köründen gece yarılarına kadar çalışmalısın. Özel hayatından fedakârlık ediyorsun.
Hayatınızda nelerden, ne kadar vazgeçtiniz?
İki çocuğumdan birini sette büyüttüm, diğerineyse annem baktı. Film çekmeye gidip döndüğümde çocuğum emeklemeye başlamıştı! Eskiden dışarıya çıkamazdım. Son zamanlarda bunu aştım. Artık pazara da gidiyorum. Pazarcılarla oturup çay içiyorum. Etrafımı sarıyorlar, fotoğraf çektiriyorum.
Türk sinemasının en büyük isimleriyle çalıştınız. Jön tanımınız nedir?
Oyunculuğu sevmek ve emek vermek.
Yeni nesilden en çok kimleri beğeniyorsunuz?
Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'i çok beğeniyorum. Kadın oyunculardan; Beren Saat, Bergüzar Korel, Belçim Bilgin, Ezgi Mola, Nurgül Yeşilçay.
Can Yaman gibi kaslarıyla gündem olan jönleri nasıl yorumluyorsunuz peki?
Oyunculuk adına baktığında çok komik geliyor. Kas yapabilirsin tamam, o bir yerde kalsın ama önemli olan oyunculuğun.
Sette büyük bir aşk başladı
İbrahim Tatlıses uzun süre hayat arkadaşınızdı. Şimdi size ne ifade ediyor?
Kızımın babası.
Ardından Yılmaz Zafer'le evlendiniz. Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?
Adam gibi adam. Adamım, hayatta tek geçerim.
Rahmetli eşiniz Yılmaz Zafer'le filmlere konu olacak bir aşk hikâyeniz varmış...
Aynı lisede okuyorduk. Bana o zamanlar âşıkmış, bilmiyordum. Sonra ben Şehir Tiyatroları'ndayım diye o da oraya girmiş. O sene ben tiyatrodan ayrılmışım. Bir türlü buluşamadık.
Nasıl kavuştunuz?
'Bir Daha Umut' diye bir film çektik. "Ne yapıyorsun okul arkadaşım" falan derken o sette büyük bir aşk başladı. Ne yazık ki uzun süremedi. Keşke yaşasaydı. Hem iyi bir oyuncuydu hem de çok iyi bir baba olacağına inanıyordum.
Yılmaz Bey geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetti. Sadece dört dakikanın hayatı bu kadar değiştirmesi ne öğretti size?
Yılmaz sonraki 18 ay bir çocuk gibi yaşadı. Oysa birkaç gün devam eden ağrılara eğer doğru teşhis konulabilseydi belki bugün yanımızda olacaktı. Hayatta acılarla karşılaşmanın vermiş olduğu bir olgunluk yaşıyorsunuz.
Bayramda benimle olmayı seviyorlar
Oğlunuza (Savaş Zafer) hem annelik hem babalık yapmak zor muydu?
Çok. Özellikle oğlum okula başladığı dönemde. Herkesin babası gelirken onunki yoktu. Başka çocuklar babalarıyla oynarken onlara bir bakışları vardı... Bir gün ne hissettiğini sordum, "Hiç 'baba' kelimesini söyleyemediğime üzülüyorum" dedi.
Bu bir anne olarak sizi çok üzüyor. Savaş şimdi 26 yaşında, babası gibi mutfağa meraklı. Gastronomi okuyor...
Bayramlar size neler hissettiriyor?
Nerede o eski bayramlar diyenlerdenim. Eskiden bayramlarda tebrik kartları alırdık. Hepsi tek tek yazılır, emek harcanırdı. Şimdi o emek yok, toplu mesajlar atılıyor. Bayramda büyüklerinin yanına gitmek yerine tatile gidiyorlar.