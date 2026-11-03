"Icardi özlüyor zannediyor ama..." Seda Sayan, Wanda Nara’nın üzüntüsünün gerçek sebebini ilan etti!

"BİR DAHA BÖYLE BİR ÇİFTLİK BULAMAZ!"

Wanda Nara'nın Icardi ile olan ilişkisinin bitişine neden bu kadar takıldığını ve üzüldüğü hakkında konuşan Seda Sayan, şu net ifadeleri kullandı:

"Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz!"