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Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:39 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:05

"Icardi özlüyor zannediyor ama..." Seda Sayan, Wanda Nara’nın üzüntüsünün gerçek sebebini ilan etti!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile çalkantılı ilişkisi ve ardından gelen ayrılığıyla magazin dünyasından düşmeyen Wanda Nara hakkında ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan olay yaratacak yorumlar geldi. Nara'nın ayrılık sonrası yaşadığı süreci değerlendiren Sayan, "Böyle çiftlik bulamaz!" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Icardi özlüyor zannediyor ama... Seda Sayan, Wanda Nara’nın üzüntüsünün gerçek sebebini ilan etti!
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Magazin gündeminin en hareketli çiftlerinden olan Mauro Icardi ve Wanda Nara hattındaki gelişmeler boşanmalarına rağmen hala ses getirmeye devam ediyor.

Geçen uzun yılların ve Icardi-Nara cephesinde yaşanan çalkantılarının ardından çift, geçmişte yaşanan tüm krizleri geride bırakarak üç çocuklarının geleceği ve mutluluğu için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıklamıştı.

İkilinin yollarını ayırmasının ardından Wanda Nara'nın hamleleri ve sosyal medyadaki paylaşımları sıkça tartışma konusu olurken, ünlü sanatçı Seda Sayan'dan konuya dair sert ve bir o kadar da çarpıcı bir analiz geldi.

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Sayan, Nara'nın duyduğu üzüntünün ardındaki asıl sebebin aşk değil "konfor" olduğunu iddia etti.

"BİR DAHA BÖYLE BİR ÇİFTLİK BULAMAZ!"
Wanda Nara'nın Icardi ile olan ilişkisinin bitişine neden bu kadar takıldığını ve üzüldüğü hakkında konuşan Seda Sayan, şu net ifadeleri kullandı:

"Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz!"

"ADAM GAYET MUTLU!"
Wanda Nara'nın, Icardi'nin hala kendisini özlediğini ve arkasından acı çektiğini düşündüğünü öne süren Sayan, gerçek tablonun çok daha farklı olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldız futbolcunun hayatına kaldığı yerden mutlu bir şekilde devam ettiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Icardi'nin acı çekip, onu özlediğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu, hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."

Seda Sayan'ın Wanda Nara'ya bu cesur ve dürüst yorumları sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan magazin başlıkları arasına girdi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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