"Icardi özlüyor zannediyor ama..." Seda Sayan, Wanda Nara’nın üzüntüsünün gerçek sebebini ilan etti!

Magazin gündeminin en hareketli çiftlerinden olan Mauro Icardi ve Wanda Nara hattındaki gelişmeler boşanmalarına rağmen hala ses getirmeye devam ediyor.
Geçen uzun yılların ve Icardi-Nara cephesinde yaşanan çalkantılarının ardından çift, geçmişte yaşanan tüm krizleri geride bırakarak üç çocuklarının geleceği ve mutluluğu için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıklamıştı.
Sayan, Nara'nın duyduğu üzüntünün ardındaki asıl sebebin aşk değil "konfor" olduğunu iddia etti.
"BİR DAHA BÖYLE BİR ÇİFTLİK BULAMAZ!"
Wanda Nara'nın Icardi ile olan ilişkisinin bitişine neden bu kadar takıldığını ve üzüldüğü hakkında konuşan Seda Sayan, şu net ifadeleri kullandı:
"Wanda Nara, kaybettiği konfora yanıyor. Bir daha böyle bir çiftlik bulamaz!"
"ADAM GAYET MUTLU!"
Wanda Nara'nın, Icardi'nin hala kendisini özlediğini ve arkasından acı çektiğini düşündüğünü öne süren Sayan, gerçek tablonun çok daha farklı olduğunu belirtti.
Arjantinli yıldız futbolcunun hayatına kaldığı yerden mutlu bir şekilde devam ettiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Icardi'nin acı çekip, onu özlediğini zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam gayet mutlu, hayatında da fıstık gibi çok güzel bir kadın var."