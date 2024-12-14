Icardi, Wanda’ya dava açtı: Kızlarının velayetini  istiyor

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasında sular durulmuyor! Wanda, Arjantin'de boşanma davası açmış ve Icardi psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere adliyeye gitmişti. Bunların ardından harekete geçen Icardi, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini, çalkantılı bir hayata sahip olan Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti. Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde Haziran 2025'te görülecek.Tedavisi için Arjantin'de bulunan Icardi ülke basınına konuştu: "Wanda'yı çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim, şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" ifadelerini kullandı.