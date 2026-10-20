‘İçimdeki çocuğu ortaya çıkardım’

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Gupse Özay'ın senaryosunu çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği 'Gupi ve Gülmeyen Kral' filminin galası Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde gerçekleşti. Galaya Amine Gülşe Özil, Aslı Orcan Dikinciler, Aslıhan Doğan Turan, Gizem Karaca, Hande Soral Demirci gibi pek çok ünlü isim çocuklarıyla katıldı. Özay, günün anlamına uygun ponpon detaylı şık gala kostümüyle ilgili, "İçimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım" diyerek ekledi: "Gupi'yi çocuklarla birlikte anne babalar da izliyor. Bizim jenerasyonumuz çocukluğunu çok özlüyor."