Haberler Günaydın Haberleri 'İçimdeki ışığı çaldılar...' Yaşadığı acı olaylarla sarsılan Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:58 Son Güncelleme: 05.11.2026 09:06

"İçimdeki ışığı çaldılar..." Yaşadığı acı olaylarla sarsılan Mutlu Kaya'dan yürek yakan paylaşım!

Geçmişte katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanarak uzun bir yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya, sosyal medyadaki son paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunan Kaya'nın, " İçimdeki ışığı çaldılar" sözleri yürek burktu.

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İçimdeki ışığı çaldılar... Yaşadığı acı olaylarla sarsılan Mutlu Kaya’dan yürek yakan paylaşım!
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Türkiye'nin ses yarışmalarıyla tanıdığı, ardından maruz kaldığı trajik olaylarla hafızalara kazınan Mutlu Kaya; çok zor acılarla mücadele etti.

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurulan ve uzun süre yatağa bağlı kaldıktan sonra büyük bir azimle hayata tutunan Kaya, geçirdiği psikolojik ve fiziksel travmaların izini taşıyan yürek burkan bir nota imza attı.

YAŞADIĞI TRAJEDİLER PEŞİNİ BIRAKMADI
Mutlu Kaya'nın hayatı, katıldığı ses yarışmasının ardından adeta kabusa dönmüştü. Hayallerinin peşindeyken eski erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan genç kadın, aylarca yoğun bakımda kalmış ve hayatta kalmayı başarmıştı.

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Bu acı olay yetmezmiş gibi, ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından katledilerek hayattan koparılmıştı.

Üst üste yaşadığı bu yıkıcı trajediler nedeniyle bir dönem içine kapanan, tedavileri reddeden ve konuşma ile yürüme yetilerinde gerileme yaşayan Kaya, tüm zorluklara rağmen hayata tutunma azmini hiç kaybetmemişti.

"İÇİMDEKİ IŞIĞI ÇALDILAR"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaşadığı süreci zaman zaman takipçileriyle paylaşan Mutlu Kaya, son yayınladığı karesiyle derin bir hüzün bıraktı.

Paylaşımına düştüğü şu acı dolu not, kısa sürede takipçilerini de derin hüzne boğdu:

"Gözlerimin içi gülerdi biliyor musunuz? Pırıl pırıl parlardım, Benim içimdeki ışığı çaldılar..."

Kaya'nın bu paylaşımının ardından hayranları geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanında olduklarını belirten yorumlarda bulundu.

1996 doğumlu Mutlu Kaya, 2015 yılında katıldığı "Sesi Çok Güzel" yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Hayallerini süsleyen müzik kariyeri, gencecik yaşındayken takıntılı eski erkek arkadaşının düzenlediği silahlı saldırıyla karanlığa gömüldü.

Diyarbakır Ergani'deki evinde başından vurulan ve hayatta kalma şansı adeta imkansız görülen genç kadın, 58 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağ çıkmayı başarmıştı.

Yüzde 96 oranında engelli kalarak uzun süre yatağa bağımlı yaşayan Kaya, doktorların mucize olarak adlandırdığı muazzam bir yaşam direnişi gösterdi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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