İddialı diziden dijital başarı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, atv'nin salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından 'Bir Gece Masalı'nın YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti. Kısa sürede ulaşılan abone ve izlenme rakamları dizinin hikaye anlatımındaki gücünü ve izleyicileriyle kurduğu derin bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, masal dünyasının kapılarını aralamaya devam eden 'Bir Gece Masalı', her geçen gün başarısını bir adım öteye taşıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizinin 18'inci bölümü, kısa bir süre içinde 2.5 milyon izlenmeyi geçti. 19'uncu bölüm tanıtımı ise trend listelerinde yer aldı.