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Giriş Tarihi: 2.3.2025

İftar sofralarını çok seviyorum

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
İftar sofralarını çok seviyorum
Brezılyalı oyuncu Jessica May, 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşmişti. 2022 yılında Türk vatandaşı olan ünlü oyuncu, bereket dolu ramazan ayını çok sevdiğini anlattı: "Türkiye'ye geldiğimden beri iftar sofralarında olmayı çok seviyorum. Özellikle bu ay Türkiye'nin her yerinde çok güzel geçiyor. Bu kültürü seviyorum, ben de ramazanda burada olmaya özen gösteriyorum. Oruç tutmak, yakınlarınızla iftar yapabilmek çok değerli. Biz de tüm aile iftar sofralarında buluşuyoruz."
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İftar sofralarını çok seviyorum
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