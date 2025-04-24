İş adamı Allan Hakko, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Kısa süre önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Hakko, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. İkilinin ayrılığı hakkında kamuoyunda 'ihanet' iddiaları ve Yağcıoğlu'nun evlenmek istemesi nedeniyle Hakko'nun ilişkiyi bitirdiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Muhabirlerin "İhanet söz konusu mu?" sorusu karşısında gerginleşen Hakko, "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.