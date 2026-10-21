İki yaşında çekilen videosu hayatını değiştirmişti! İnternet fenomeni "Yan bakan Chloe" artık 15 yaşında!

VİRAL FOTOĞRAF AİLENİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yıllar boyunca milyonlarca kullanıcı tarafından caps ve GIF olarak paylaşılan fotoğraf, Clem ailesinin yaşamında da önemli bir dönüm noktası oldu. Anne Katie Clem, verdikleri bir röportajda o dönem ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını, fotoğrafın sağladığı gelir sayesinde kira, faturalar ve temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade etti.