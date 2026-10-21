Haberler Günaydın Haberleri İki yaşında çekilen videosu hayatını değiştirmişti! İnternet fenomeni 'Yan bakan Chloe' artık 15 yaşında!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:58 Son Güncelleme: 21.10.2026 12:04

İki yaşında çekilen videosu hayatını değiştirmişti! İnternet fenomeni "Yan bakan Chloe" artık 15 yaşında!

2013 yılında ailesinin paylaştığı bir video ile dünya çapında fenomene dönüşen Chloe Clem artık 15 yaşında. Tek bir bakışıyla caps’lere ve GIF’lere konu olan Chloe’nin son hali, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi.

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İki yaşında çekilen videosu hayatını değiştirmişti! İnternet fenomeni Yan bakan Chloe artık 15 yaşında!
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İnternet tarihinin en bilinen görsellerinden birine imza atan Chloe Clem'in hikayesi, 2013 yılında ailesinin YouTube kanalında yayımlanan bir video ile başladı. Anne Katie Clem, kızları Lily ve Chloe'ye Disneyland'e gideceklerini açıkladığı sırada beklenmedik bir an kayda geçti.

Ablasının sevinçten gözyaşlarına boğulduğu dakikalarda, henüz 2 yaşında olan Chloe'nin kameraya attığı şüpheci ve şaşkın bakış kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Küresel düzeyde "Side Eye Chloe" (Yan Bakan Chloe) adıyla anılmaya başlayan bu kare; kararsızlık, şaşkınlık ve kuşku ifade eden durumların vazgeçilmez görseli haline geldi.

VİRAL FOTOĞRAF AİLENİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yıllar boyunca milyonlarca kullanıcı tarafından caps ve GIF olarak paylaşılan fotoğraf, Clem ailesinin yaşamında da önemli bir dönüm noktası oldu. Anne Katie Clem, verdikleri bir röportajda o dönem ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını, fotoğrafın sağladığı gelir sayesinde kira, faturalar ve temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade etti.

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Görselin ticari kullanım haklarını elinde bulunduran aile, ikonik kareyi 2021 yılında dijital sanat piyasasında NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Fotoğraf, yaklaşık 74 bin dolarlık bir bedelle alıcı buldu.

Zamanla artan sosyal medya yoğunluğunun çocuklar için yorucu hale geldiğini fark eden anne Clem, süreç içerisinde çocuklarını korumak adına dijital platformlardaki paylaşım sıklığını azaltma kararı aldıklarını belirtti.

15 YAŞINA BASTI: SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ SAYISI 700 BİNİ AŞTI

Bugün 15 yaşında bir genç kız olan Chloe Clem, aradan geçen yıllara rağmen internet kültüründeki yerini korumaya devam ediyor.

Çeşitli organizasyonlarda ve sosyal mecralarda takipçilerinin karşısına çıkan Chloe, kendisini küresel çapta tanıtan meşhur bakışının yer aldığı görselleri imzalamayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında 700 binin üzerinde takipçisi bulunan Chloe'nin paylaştığı son görüntüler, çocukluk yıllarındaki ikonik kareyi hatırlayan kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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İki yaşında çekilen videosu hayatını değiştirmişti! İnternet fenomeni "Yan bakan Chloe" artık 15 yaşında!
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