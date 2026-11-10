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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:21

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir buçuk yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürdüğü sevgilisi hakında ilk kez bu kadar net konuşarak evlilik sinyali verdi. Geçmişte yaşadığı doktor hatası yüzünden iki yılda 8 kez ameliyat masasına yatarak kabus anlar yaşayan Bekiroğlu, annelik hayalini ve devam eden hukuki süreci de anlattı.

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İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi
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Takvim Gazetesi'nde Doğan Savaş tarafından yazılan habere göre, başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu bir buçuk yıldır aşk yaşadı sevgilisiyle ilişkisine değinerek evlilik kapısını araladı.

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Öte yandan ünlü oyuncu geçirdiği ağır sağlık sorunları ve hukuk mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

EVLİLİK SİNYALİ GELDİ!

Sektörün dışından biriyle aşk yaşadığını ve ilişkisinin oldukça güzel gittiğini ifade eden Aslı Bekiroğlu, muhabirlerin evlilikle ilgili yönelttiği sorulara samimi bir dille yanıt verdi:

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İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

"Tabii ki aileler tanıştı. İnşallah bakalım, hayat ne gösterirse..."

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

İKİ YILDA SEKİZ AMELİYAT GEÇİRDİ!

Geçmişte rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta doktor hatası kurbanı olan ve bağırsağının yanlışlıkla kesilmesiyle iki yılda tam sekiz kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zor günlerin üzerindeki izlere de değindi.

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Sağlıkla sınandığını vurgulayan ünlü oyuncu, ileride anne olma hayaliyle ilgili duygusal şu sözleri kaydetti:

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

"Sağlıkla sınandığım için ileride olacak çocuğumun sadece sağlıklı olmasını temenni ederim."

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Son iki yılda sekiz kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"

Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." ifadelerini kullanmıştı.

İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Sorumlular hakkında başlattığı hukuk mücadelesinin devam ettiğini de belirten Bekiroğlu'nun bu açıklamaları hayranlarını hem üzdü hem de derinden etkiledi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi
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