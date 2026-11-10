İki yılda 8 kez ameliyat masasına yatmıştı! Aslı Bekiroğlu annelik hayalini paylaştı, evlilik sinyali verdi

Öte yandan ünlü oyuncu geçirdiği ağır sağlık sorunları ve hukuk mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulundu.
"Tabii ki aileler tanıştı. İnşallah bakalım, hayat ne gösterirse..."
Geçmişte rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta doktor hatası kurbanı olan ve bağırsağının yanlışlıkla kesilmesiyle iki yılda tam sekiz kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zor günlerin üzerindeki izlere de değindi.
Sağlıkla sınandığını vurgulayan ünlü oyuncu, ileride anne olma hayaliyle ilgili duygusal şu sözleri kaydetti:
"Sağlıkla sınandığım için ileride olacak çocuğumun sadece sağlıklı olmasını temenni ederim."
Son iki yılda sekiz kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.
"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"
Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." ifadelerini kullanmıştı.