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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:20 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:29

İkinci evliliği de kısa sürdü! Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay sessiz sedasız boşandı: Bakın nasıl ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın nisan ayında İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile nikah masasına oturan ünlü türkücü Berdan Mardini'den gelen haber magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları ve ayrılacakları konuşulan çiftten şaşırtan haber geldi.

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İkinci evliliği de kısa sürdü! Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay sessiz sedasız boşandı: Bakın nasıl ortaya çıktı!
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İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler ile 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayıran ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Nisan 2025'te kendisinden genç İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile hayatını birleştirmişti.

İkinci kez nikah masasına oturarak mutluluğu yakalayan ünlü sanatçı, bu kez evliliğinde aradığı huzuru uzun süre sürdüremedi. Çiftin bir süredir yaşadığı fikir ayrılıkları ve kriz adliye koridorlarında son buldu.

EVLİLİKTEKİ KRİZ AŞILAMADI
Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialarla magazin basınının gündemine gelen çift, evliliklerindeki sorunları çözmeyi başaramadı. İddialara göre çift, Silivri Adliyesi'nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

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Mardini ve Talay çifti, gözlerden uzak bir şekilde Silivri Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Anlaşmalı olarak mahkemeye başvuran ikili, tek celsede evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

Duruşma sonrası herhangi bir açıklamada bulunmayan tarafların, sessiz sedasız yollarını ayırmayı tercih ettiği ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin boşanmanın eşiğine geldiği iddia edilmişti.

Dilara Talay'ın sosyal medya hesabından 'Mardini' soyadını silmesiyle bu iddialar gündeme gelmişti.

İddialara göre boşanma konusuyla sık sık gündeme gelen ikiliden beklenen adım sonunda gerçekleşti. Çiftin hayranları ise bu ani karar karşısında hayretlerini gizleyemedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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İkinci evliliği de kısa sürdü! Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay sessiz sedasız boşandı: Bakın nasıl ortaya çıktı!
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