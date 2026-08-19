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Giriş Tarihi: 19.08.2026

İkinci tanıtımı merakı artırdı

İkinci tanıtımı merakı artırdı
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Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla merak uyandırdı.

Kubilay Aka'nın Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre, Bertan Asllani'nin ise Toprak karakterine hayat verdiği dizinin yeni tanıtımında geçmişten gelen hesaplar, beklenmedik karşılaşmalar ve saklanan gerçekler, ilk bölüm öncesinde tansiyonu yükseltti.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HAFSANUR SANCAKTUTAN #ATV #MERCAN KÖŞK

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İkinci tanıtımı merakı artırdı
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