İkisi bir arada

Türk müzik endüstrisinde birçok hit şarkıya imza atan, konserleri ile çok konuşulan söz yazarı, besteci ve yorumcu Tan Taşçı ile Gülden aynı projede buluştu. Söz ve müziği Tan Taşçı ve Mert Dörter'e, düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait olan "Bi' Damla"; dark pop, synth pop ve klasik Türkçe pop öğelerini modern bir anlayışla harmanlarken, ikilinin düeti dikkat çekiyor. "Bi' Damla"nın tüm hazırlık süreci Bodrum'da Taşçı'nın stüdyosunda gerçekleşirken, Gülden ve Tan Taşçı'nın yorumları ve minimalist prodüksiyon yaklaşımı dinleyicileri içine çekiyor. İzzet Başlak yönetmenliğinde çekilen video klip ise, "Bi' Damla"nın atmosferini sade, estetik ve günümüz teknolojisinin kullanıldığı bir görsel dille destekliyor.