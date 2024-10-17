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Giriş Tarihi: 18.10.2024

İlk kez el ele gecelerde

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
İlk kez el ele gecelerde
Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yaz Demet Özdemir ile evliliğini noktalamıştı. Uzun süredir hayatında biri olmayan Koç, gönlünü oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdı.




Geçtiğimiz günlerde Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflarla ortaya çıkarmıştı. Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, önceki akşam ilk kez Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "İlişkiyi Berkay Bey'den öğrendik" cümlelerine, "Vallahi biz de ondan öğrendik" diyerek espriyle karışlık verdi.
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İlk kez el ele gecelerde
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