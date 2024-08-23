İmkansız aşkın öyküsü 3 Eylül’de Atv’de başlıyor

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi 'Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan dizi için geri sayım başladı. İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan 'Bir Gece Masalı', 3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler de yer alıyor. 'Bir Gece Masalı'; Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız bir aşkı anlatıyor.