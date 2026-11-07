İnci Türkay’a sevgi seli

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Ekranların usta ismi İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metni 'Liste' (The List) ile sahne yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor. Londra'daki prömiyerinde kapalı gişe oynayan oyun, İzmir'de de yeni sezona "Merhaba" dedi. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Türkay, performansının ardından dakikalarca ayakta alkışlandı. Hemşehrilerinin sevgisiyle karşılanan oyuncu, oyun çıkışında sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.