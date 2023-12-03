‘İnfaz memurlarımızı kabul edilemez’ karalayan sahneler

'ArkaSokaklar' isimli bir dizinin son bölümünde, cezaevinde tutuklu bulunan emniyet müdürünün, infaz koruma memurları tarafından para karşılığı işkence ve şiddete maruz kaldığını gösteren sahneler tepkilere neden oldu. İnfaz koruma memurlarını hedef gösteren sahneye, infaz koruma memurları başta olmak üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Personelimiz görevlerini; temel insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata tam riâyetle ifâ etmektedir. Buna karşın bir TV kanalında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide; kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."Söz konusu sahneye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da tepki geldi. Tunç, "İnfaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez. Görevlerini yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren personelimize yönelik gerçekleştirilen yayınlarla ilgili gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından şüphe olmasın."