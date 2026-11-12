Haberler Günaydın Haberleri İngiliz pilottan 'Esselamü Aleyküm'
Giriş Tarihi: 12.11.2026

İngiliz pilottan 'Esselamü Aleyküm'

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
İngiliz pilottan ’Esselamü Aleyküm’
  • ABONE OL

Formula 1'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye insani yardım koridoru olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na inen Hamilton, Kuzey Sina Valisi Halid Megavir tarafından karşılandı.

Sınır hattındaki sağlık hizmetleri ve yardım akışı hakkında yetkililerden bilgi alan ünlü pilot, bölgedeki yardım çalışanlarını "Esselamü Aleyküm" diyerek selamlayıp sohbet etti. Mısır Kızılayı'nın El-Ariş lojistik depolarında sevkiyat süreçlerini de yerinde inceleyen Hamilton'ın bu ziyareti, küresel kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'deki insani krize çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FORMULA 1 #LEWİS HAMİLTON #GAZZE #REFAH SINIR KAPISI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz pilottan 'Esselamü Aleyküm'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA