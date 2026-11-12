İngiliz pilottan ’Esselamü Aleyküm’

Formula 1'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye insani yardım koridoru olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na inen Hamilton, Kuzey Sina Valisi Halid Megavir tarafından karşılandı.

Sınır hattındaki sağlık hizmetleri ve yardım akışı hakkında yetkililerden bilgi alan ünlü pilot, bölgedeki yardım çalışanlarını "Esselamü Aleyküm" diyerek selamlayıp sohbet etti. Mısır Kızılayı'nın El-Ariş lojistik depolarında sevkiyat süreçlerini de yerinde inceleyen Hamilton'ın bu ziyareti, küresel kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'deki insani krize çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör