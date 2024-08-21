İngiliz takımıyla reklam anlaşması

Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United ve partneri Mlily ile bir reklam anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Old Trafford Stadyumu ve çevresinde İngiliz çekim ekibi ile birlikte iki gün süren bir reklam filmi çekimi gerçekleştirildi.Çekimlerin ardından Manchester United'ın davetiyle futbolcuların antrenmanına katılan Şensoy, daha sonra Manchester United-Fulham maçını locadan izledi. Ayrıca, Manchester United'ın efsane futbolcularıyla bir araya gelen Şensoy, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak ölümsüzleştirdi.