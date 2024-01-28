İngiltere’den bir iyi bir kötü haber

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Yakın bir arkadaşıyla şehri gezen Akçıl; İngilizlerin Mc Donalds ve Starbucks'a gitmeyerek İsrail'i boykot ettiğini gözlemlediğini söyledi. Akçıl, "Çok mutlu oldum, doluluk oranları yüzde 30-40'lara kadar düşmüş. İngiltere'den bunu beklemezdim" diye konuştu. Akçıl, İngiltere hakkında öğrendiği bir başka gerçeğin ise kendisini şoke ettiğini açıkladı: "Arkadaşımın 9 yaşında bir kızı var. Eğitimi nasıl diye merak ettim. Düşünüldüğü gibi iyi ve rahat olmadığını söyledi. Okula LGBT dersi koymuşlar, inanamadım. 'Bu yaşta alıştırıyorlar' dedi arkadaşım. Çok kavga etmiş ama bir şey yapamamış. Okulların yeni kuralıymış. Kızı eve gelince tuhaf sorular sormaya başlamış babasına... Yuh dedim."