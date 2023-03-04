Atv’nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor

Beklenengün geldi! Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizide emniyetteki görevinden öfke kontrolü sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile büyük çocuklarının suikasta kurban gitmesinin ardından intikam planı yapan bir ailenin hikayesi anlatılacak. Sırlarla dolu bu yolculukta Azam ile Leyla birbirlerine aşık olacak.AZAM, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır. Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar. Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister. Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar. Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır. atv 20.00Kafasına koyduğunu sonunu düşünmeden yapmaya yatkın, oldukça inatçı, lider ruhlu ve pes etmeyi sevmeyen eski bir polis. Ailesine ve arkadaşlarına çok düşkün. Adaletsizliğe, haksızlığa hiç tahammülü yok.Yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona "Abi" der ve ona ölümüne sadıktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel istese de kimse için kötülük besleyemez. Aslında ailesi gerçekten zengindir ve entrika dolu bir dünyanın içinden gelmektedir.Duygusal, kıskanç ve hırslı biri. Kontrollü olmaya çalışır ama duygusallığı yüzünden bunu bazen başaramaz. Yıllar önce ailesini kaybeden Melike'ye, Azam'ın annesi Şerife sahip çıkar. Şerife'nin hayalindeki gelindir.Acımasız, çıkarcı bir karakterdir. Öfkelendiğinde sakinleşmekte güçlük çeker ve sıklıkla duygu karmaşası yaşar. Kızı Işıl'ı canından çok sever fakat kendini hep yalnız ve güvensiz hisseder. Daha güçlü olursa kimseye ihtiyaç duymayacağını düşünür.Gerçek adı Yavuz olan Pele, bu lakabı yetimhanede almıştır. Azam'ın en yakınındaki isim olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Hedefi uğraşmadan zengin olmak ve rahata ermektir.Biçer ailesinin büyük kızı. Abisi Safa'nın öldürülme hadisesi hayatını topyekûn değiştirir. Ailesiyle birlikte yapacakları intikam soygununda en zor görevi üstlenir. Her çeşit kilit ve kasayı rahatlıkla açabilen ve başarılı bir şekilde kılık değiştiren Leyla heyecanlı ve neşelidir.Leyla'nın annesi. Tayfur'un tam aksine her şeye olumlu yanından bakmaya çalışır. Zor zamanlarda panik yapmak yerine sakin kalmayı başarır.