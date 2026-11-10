‘İran ile Türkiye arasında güçlü bir kültürel yakınlık var’

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali, Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle başladı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı İranlı yönetmen Mecid Mecidi, şunları söyledi: "Komşuyuz ve aramızda güçlü bir kültürel yakınlık var. Medeniyet açısından da birbirimize yakınız, iki Müslüman ulus olarak pek çok ortak noktamız var. Türk sineması benim için çok değerli. Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi hayranlık duyduğum sinemacılar var." Festival 15 Kasım'a kadar sürecek.