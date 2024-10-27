İş, sanat ve spor dünyası düğünde buluştu

Ali Ağaoğlu'nun yeğeni ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ağaoğlu'nun oğlu Hakkı Ağaoğlu ve oyuncu Yeşim Dalgıçer, İstanbul'da gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi. Törene iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin yanı sıra 500'den fazla davetli katıldı. Davetliler arasında İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziya Yılmaz, Açelya Topaloğlu, Ali Gürsoy, Gonca Ünsal, Burcu Binici, Cavit Çağlar, Ceyda Aşık, Taner Rumeli, Ayşe Ferda Eryılmaz da vardı.Damadın nikah şahitliklerini Ali Ağaoğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süheyl Polatoğlu yaparken, gelinin şahitleri ise Açelya Topaloğlu, Aşkım Kapışmak ve Ayşe Ferda Eryılmaz oldu. Çiftin yakın arkadaşları Cem Belevi düğünde sürpriz yaparak sahneye çıktı. Abay ve Orka Orkestrası da geceye şarkıları ile renk kattı.