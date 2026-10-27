‘Işıklar içinde uyu’ sözüne çok takılıyorum’

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Oyuncu Ozan Güven, sanat camiasındaki cenazelerde vefat haberinin duyulmasının ardından bazı kişilerin 'Işıklar içinde uyusun' diye yaptığı taziyelere sert çıktı. Güven, "Allah rahmet eylesin" sözünün tercih edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine 'Allah rahmet eylesin' denebilir. Bir de 'Işıklar içinde uyu' sözüne takıldım. Ben 'Allah rahmet eylesin' demeyi tercih ediyorum" dedi.