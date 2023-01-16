Işıl Yücesoy şarkılarıyla duygulandırdı

ATV dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 'Gülendam'ı Işıl Yücesoy, Zamansız Şarkılar konser serisine devam ediyor. Önceki gün Suadiye'de bir mekanda sahneye çıkan Yücesoy, kendisini dinlemeye gelenleri hem hüzünlendirdi, hem de coşturdu. Yücesoy'u bu konserinde oyuncu dostları yine yalnız bırakmadı. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibinden Değer Soysal Alp, Kerem Kupacı ve geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Yücesoy'u dinlemeye gelenler arasındaydı. Özlem dolu şarkıların seslendirildiği anlarda, geçtiğimiz yıllarda eşi Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Yücesoy'un kızı Meneviş Cılızoğlu ise annesini sahnede dinlemek için Amerika'dan geldi.