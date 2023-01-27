Islak saçlarla 90’lara dönüş

Son günlerde moda dünyası couture haftasının heyecanını yaşıyor. Tabii biz de böyle dönemlerde saç ve genel manada güzellik trendleri konusunda takipte oluyoruz. Bu defilelerde en çok dikkatimi çeken saç modeli, 90'lardan hatırladığımız ıslak efektli, arkaya taranmış saçlar oldu. Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior, Giambattista Valli ve başka birçok moda evinin show'unda da gördüğüm bu saç bana bir taraftan nostaljik geldi. Bir taraftan da couture kıyafetlerin kalabalık havası içinde ferahlatıcı bir detay olarak hoşuma gitti.Bu saç modelini belki telaşsız yaz günlerinden hatırlarsınız. Gerçekten de tüm gün tuzlu su, klor, güneş vb derken şekil vermesi gittikçe zorlaşan saçlar için harika bir kurtarıcıdır. İsteyen arkaya doğru ayrımsız tarar, isteyen yüz şekline uygun olarak yana doğru ayırarak tarar. Birçok farklı yaka tarzı ve kıyafet kesimine de uyan bu saçı daha 'casual' bulurduk ama bakın en tezat gibi kaçabilecek Haute Couture'e bile rahatlıkla eşlik edebiliyor artık. Bu modelin en sevdiğim tarafı da saçlarını sık sık ısı ile şekillendirenler için dinlendirici bir ara imkanı sağlaması. Bu saçı uygularken iki yoldan ilerleyerek ıslak efektini sağlayabilirsiniz. Bir tanesi ve daha klasik olanı ıslak sonuçlu bir jöle kullanmak olacaktır. Tabii bu saçınız için yıpratıcı bir tercih olabilir. Ya da eski briyantinleri andıran balm kıvamında bir ürün tercih edebilirsiniz.Balm ürünün petrolyum ya da parafin içermemesine dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bu içerikler saç köklerinde tıkanıklığa neden olabilir. Saç köklerinde tıkanmalarda dökülmelerin önünü açar. Hayır, ben jöle kullanmayı tercih ediyorum diyorsanız o zaman da en azından kökleri korumak için sadece kök kısımlara organik aloe jel geçmenizi öneririm. Bu ürün saçta koruyucu bir bariyer görevi görürken, köklerin açık kalmasına da yardımcı olacaktır. Defilelerde geriye taranmış saçı açık bırakmışlar ya da boyu uzun ise Dior defilesinde gördüğümüz gibi burarak bir topuzla tamamlamışlar. Tüm bu look'ları çok modern ve hoş buldum. Özellikle sürekli saçlarınızı sıcak kullanarak şekillendiriyorsanız size de böyle molalar öneririm.Danla Biliç, saçı konusunda yaptığı seçimlerle kendini, stilini, renklerini çok iyi tanıyan bir isim olduğunu her seferinde kanıtlıyor. Danla'nın saçına yüzünün ön kısımını çevreleyen bebek saçlarından ilham alarak sıcak ışıltılar kattık. Beyaz tenine ve çillerine çok yakışan bu uygulama Danla'nın yüzüne bakanın içini ısıtan ışıl ışıl bir parıltı kattı. Düzenli bakımı ihmal etmemeye en az benim kadar önem veren Danla'nın saçlarına yoğunlaştırıcı dokuşta da bulunduk. Danla'nın saçında kendi renklerinden esinlenerek elde ettiğimiz bu sonuç kuaförlük için tam da "haute couture" bir dokunuş oldu. Size de bir dahaki kuaför ziyaretiniz için bu tarz bir yaklaşımı öneririm. Bir yandan üstte bahsettiğimiz couture haftasına da çok yakıştı...