İsrail Bella’yı hedef aldı

ADİDAS, 1972'deki Münih Olimpiyat Oyunları için tasarlanan spor ayakkabının tanıtımı için Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid ile işbirliği yapınca İsrail'in hışmına uğradı.İsrail hükümeti, resmi X hesabından paylaşımda bulunarak "Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli, Filistinliler tarafından öldürüldü. Kampanyanın yüzü antisemitizmi yayma, İsraillilere karşı şiddet çağrısı yapma geçmişi olan yarı Filistinli Bella Hadid" yazdı. Linç kampanyasına boyun eğen Adidas, Bella'yla sözleşmesini feshedip kampanyayı iptal ettiğini açıkladı.