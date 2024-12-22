İsrail Eurovision’dan çıkarılsın

Avrupa ülkesi Slovenya, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) resmi başvuru yaptı. Slovenya, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle İsrail'in dışlanmasını talep etti.







GEREKİRSE ÇEKİLİRİZ

Slovenya, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda protesto amacıyla yarışmadan çekilmeyi değerlendireceğini belirtti. Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ise İsrail'in tıpkı Rusya gibi BM Şartı'nı ihlal ettiğini hatta bunu çok daha geniş bir ölçekte yaptığını vurguladı.

"İŞGAL MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Game Of Thrones dizisindeki Davos Seaworth rolüyle tanınan 63 yaşındaki İrlandalı aktör Liam Cunningham, işgalci İsrail'e tepki gösterdi: "Susmak gibi bir seçeneğim yok. Ortada bir adaletsizlik var, üzerlerine tonlarca kiloluk bomba atılan insanlar var!" Ünlü oyuncu, ülkesi İrlanda'nın da 700 yılı aşkın süredir İngiliz kontrolü altında yaşadığına işaret ederek, "İşte bu yüzden işgal benim midemi bulandırıyor. Çünkü işgal, ırk ayrımcılığı, insanlığa karşı suçlar ve şu anda (Gazze'de) gördüğümüz gibi soykırım içeriyor" dedi.