İsrail Filarmoni konseri iptal edildi

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırıları nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından birçok kültür sanat etkinliği iptal edildi. İsrail'in saldırılarına büyük tepki gösteren ünlü sanatçılar, Filistinlilerin acısını paylaşmak için konserlerini başka bir zamana erteledi.İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserin iptali için ise sanatseverler sosyal medyada kampanya başlattı.Bebekleri dahi hedef alan İsrail'e topluluğun Türkiye'de konser verilmesinin büyük bir hata olacağını savundular. 7 Ekim'de İsrail'in başlattığı katliamın ardından 'iptal edilsin' mesajları yayınlayan sanatseverlerin günlerdir beklediği haber geldi. Biletlerin satıldığı platform, konserin iptal edildiği duyurdu.Öte yandan bugün Filistin'de ölen çocuklar için İzmir Konak'ta bir miting düzenleniyor. Çocuklar Ölmesin mitinginde Murat Kekilli sahne alacak.