İsrailli oyuncu Goldenberg, canlı yayında işgale tepki gösterdi! "Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum"

"Yeniden İsrailli olmaktan mutlu olmayı gerçekten çok isterdim. Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum. 1954'te doğdum ve 1967'den sonra bile işgalin günahını anlamak 10 yılımı aldı. Bir gecede olmadı. İşgal, ardından her şeyi getirdi. Şu anda yaşanan her şey işgalin bir sonucudur."

Goldenberg, İsrail'deki mevcut sorunların dini baskı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudi terörizmi ve kibir nedeniyle yaşandığını ifade ederek, "Bir azınlığın özgürlüğü için savaşma hakkı vardır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından canlı yayında olunduğunu fark ederek şaşkınlık yaşayan Goldenberg, "Yayında mıydık? O konuşma sırasında yayında mıydık? Yayına döndüğümüzü söylemediniz. Reklam arasında olduğumuzu zannediyordum. Gidiyorum. Bu hiç iyi değil. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten şoktayım." diyerek stüdyodaki sunuculara tepki gösterdi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör