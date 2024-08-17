İstanbul Boğazı’nda renkli kutlama

GQ Türkiye Dergisi, Galatasaray Futbol A Takımı'nın forma sponsoru olan Arkham Intelligence ile Galatasaray Adası'nda unutulmaz bir partiye imza attı.Geceye Birand Tunca, Hira Koyuncuoğlu, Şahika Ercümen, Cem Bölükbaşı, Utku Ateş, Özge Özder, Rüya Büyüktetik, Rahimcan Kapkap, Burak Dakak, Demirhan Demircioğlu,Emin Günenç'in de aralarında bulunduğu TV, spor, moda, teknoloji ve sosyal medya dünyasının Türk ve yabancı ünlü isimleri katıldı. Gecede konuklar, Galatasaray Adası'nın eşsiz manzarasında Fransız DJ James Mac'in müthiş performansına danslarıyla eşlik ettiler.