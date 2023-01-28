İstanbul eserlerinin neon serisi

Resmin şairi olarak tanımlanan Devrim Erbil'in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil, Nişantaşı'da bir otelde sergilenmeye başlandı. Sanatseverler bu özel sergiyi 26 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında gezebilecek. Sergide Erbil'in NFT koleksiyonunu, orijinal, giclee ve limitli seri eserleri bulunuyor. Serginin küratörlüğünü de Renk Erbil üstleniyor. Erbil'in Neonist serisi sanatçının klasikleşmiş İstanbul konseptlerini neon renklerle yenilemesinden doğuyor, aynı zamanda yeni dijital sanat akımı NFT serileri ile sanatçının en kapsamlı NFT serisi olarak dikkati çekiyor.