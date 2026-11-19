1926 yılında Belçika'da başlayan Godiva hikayesi, 100'üncü yılında sanatla buluşuyor. Ekrem Yalçındağ'ın markanın yaş gününe özel hazırladığı 'Feels Like Home' adlı eser ve sanatını çikolatanın formuna taşıyan Centennial Collection Art Edition, İstanbul
'da düzenlenen özel etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikte, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
, İstanbul Valisi Davut Gül
, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla başta olmak üzere çok sayıda davetli yer aldı.