İstanbul’da Simge rüzgarı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Simge; Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda coşku dolu bir gece yaşattı. Simge, 'Mış Mış', 'Sevmek Yüzünden', 'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Kalpsiz Bir Serseri' şarkılarını meydanı dolduran İstanbullularla birlikte söyledi. Meydandan yükselen güçlü eşlik, konseri tek yönlü bir sahne performansının ötesine taşıyarak Simge ile hayranları arasında ortak bir müzik şölenine dönüştürdü.