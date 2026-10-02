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Giriş Tarihi: 2.10.2026

İstanbul’da Simge rüzgarı

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İstanbul’da Simge rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Simge; Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda coşku dolu bir gece yaşattı. Simge, 'Mış Mış', 'Sevmek Yüzünden', 'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Kalpsiz Bir Serseri' şarkılarını meydanı dolduran İstanbullularla birlikte söyledi. Meydandan yükselen güçlü eşlik, konseri tek yönlü bir sahne performansının ötesine taşıyarak Simge ile hayranları arasında ortak bir müzik şölenine dönüştürdü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İstanbul’da Simge rüzgarı
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