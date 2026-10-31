İstanbullu Gelin'in yakışıklı Murat'ıydı! Berkay Hardal'ın değişimi gündem oldu: "Tanıyamadık"

Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi usta isimlerle başrolü paylaşan genç oyuncu, sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiriyor ve geleceğin parlayan jönleri arasında gösteriliyordu. Parlak kariyerine ve artan popülaritesine rağmen kameralardan uzaklaşmayı tercih eden başarılı isim, ekranlardaki ışıltılı hayata veda ederek herkesi şaşırtan bir karara imza attı.
İstanbul'un yorucu karmaşasından ve magazin dünyasının yıpratıcı temposundan uzaklaşmak isteyen ünlü çift, pılını pırtını toplayarak Muğla'nın huzur dolu beldesi Köyceğiz'e yerleşme kararı aldı. Şehir hayatını tamamen geride bırakan ikili, doğayla iç içe, kameralardan uzak ve sakin bir yaşam tarzını benimsedi.
ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEN KÖY HAYATINA: NEDEN OYUNCULUĞU BIRAKTI?
Pek çok hayranı Berkay Hardal'ın neden ekranlara aniden veda ettiğini ve oyunculuğu bıraktığını merak ediyordu. Ünlü isim, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, sektörün zorlu koşullarından ve popüler kültürün getirdiği ağır baskıdan yorulduğunu ifade etmişti.
Kendi iç dünyasına dönmeyi ve eşi Dilan Telkök ile birlikte sade bir hayat kurmayı tercih eden Hardal, şöhretin getirdiği sahte kalabalıklardansa doğanın içinde gerçek bir huzur bulduğunu vurguladı. Oyunculuk kariyerini elinin tersiyle iterek kendi kabuğuna çekilen ünlü isim, artık sadece ailesiyle vakit geçirmeye ve yeni hobilerine odaklanmış durumda.
İNANILMAZ DEĞİŞİM: BERKAY HARDAL'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ!
Köyceğiz'de kurdukları yeni hayatta zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan ünlü çiftin son fotoğrafları, Berkay Hardal'ın yaşadığı büyük fiziksel değişimi de gözler önüne serdi.
İstanbullu Gelin dizisindeki o jön" imajından tamamen sıyrılan Hardal, uzattığı sakalları, değişen giyim tarzı ve daha olgun görünümüyle adeta bambaşka biri haline geldi. Doğal yaşama ayak uyduran ve stilini tamamen değiştiren eski oyuncuyu gören hayranları, fotoğrafların altına yorum yağdırdı.
Takipçileri, "Bu gerçekten Murat Boran mı?", "Köy hayatı yaramış ama resmen tanıyamadık" ve "Eski halinden eser kalmamış" şeklinde yorumlar yaparak şaşkınlıklarını gizleyemedi.