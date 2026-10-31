İstanbullu Gelin'in yakışıklı Murat'ıydı! Berkay Hardal'ın değişimi gündem oldu: "Tanıyamadık"

Kendi iç dünyasına dönmeyi ve eşi Dilan Telkök ile birlikte sade bir hayat kurmayı tercih eden Hardal, şöhretin getirdiği sahte kalabalıklardansa doğanın içinde gerçek bir huzur bulduğunu vurguladı. Oyunculuk kariyerini elinin tersiyle iterek kendi kabuğuna çekilen ünlü isim, artık sadece ailesiyle vakit geçirmeye ve yeni hobilerine odaklanmış durumda.