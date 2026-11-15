İyilik korosu üç kez ayakta alkışlandı

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FATİH Erkoç ve kanun virtüözü Ahmet Baran, 10 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 'Atadan Yadigâr Şarkılar' konserinde sahne aldı. Atatürk'ün anısına gerçekleşen gecede ikiliye, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 kişilik İyilik Korosu eşlik etti. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan'ın üstlendiği konserde salonu dolduran dinleyiciler türkülere hep bir ağızdan katıldı. Sanatçılar, gecenin sonunda üç kez ayakta alkışlandı. Öğrencilere burs sağlamak ve müzik sınıfları kurmak için çalışmalarını sürdüren koro, İyilikle Sanat Derneği işbirliğiyle 40 güzel sanatlar fakültesi öğrencisini de konserde ağırladı.