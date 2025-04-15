İyilikte buluştular

18-19-20 NİSAN TARİHLERİNDE

CumhurbaşkanI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) düzenlediği Cemre Çarşısı, iyilik dolu bir alışverişin adresi olacak. 18-19-20 Nisan tarihlerinde Peninsula İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte satılan ürünlerle ihtiyaç sahiplerine destek olunacak. Hülya Koçyiğit, Wilma Elles, Leyla Alaton ve Özlem Yıldız gibi isimler de "Bu kez alışveriş iyilik için" diyerek özel eşyalarını bağışladı.





LEYLA ALATON

Leyla Alaton, "Cemre Çarşısı'nda olmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Ben de sürdürülebilirliğe çok inanan bir insan olarak neredeyse hiç kullanılmamış eşyalarımı armağan ediyorum ve bunların yeni sahiplerine şans ve uğur getirmesini diliyorum" dedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Etkinliğe davetlerde ve programlarda giydiği bir ceket ve 3 bluz bağışlayan Hülya Koçyiğit, "Severek giydiğim kıyafetleri Cemre Çarşısı'na armağan ediyorum. Bu kıyafetlerin yeni sahiplerine şans getirmesini diliyorum. Cemre Çarşısı israfın önüne geçerek kaynakları daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.