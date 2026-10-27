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Giriş Tarihi: 27.10.2026

İzmir’de Derya Uluğ rüzgarı

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İzmir’de Derya Uluğ rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci konser akşamında sahneye çıkan Derya Uluğ, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, 'Canavar', 'Hani' ve 'Hadi Çal' gibi şarkılarının da bulunduğu repertuvarını İzmirli müzikseverler için seslendirdi. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyiciler, hareketli parçalarda müziğin ritmine kapılırken duygusal şarkılarda sanatçıyla aynı sözlerde buluştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DERYA ULUĞ #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #İZMİR
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İzmir’de Derya Uluğ rüzgarı
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