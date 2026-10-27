İzmir’de Derya Uluğ rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen İzmir
Kültür Yolu Festivali'nin ikinci konser akşamında sahneye çıkan Derya Uluğ
, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, 'Canavar', 'Hani' ve 'Hadi Çal' gibi şarkılarının da bulunduğu repertuvarını İzmirli müzikseverler için seslendirdi. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyiciler, hareketli parçalarda müziğin ritmine kapılırken duygusal şarkılarda sanatçıyla aynı sözlerde buluştu.
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Mete Efendioğlu - Editör