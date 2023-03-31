Jale ve Sibel herkese örnek olsun

ATV dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Işıl Yücesoy, geçtiğimiz akşam 'Zamansız Şarkılar' isimli konseriyle Caddebostan'da müzikseverlerle buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede; 'Ya Seninle Ya Sensiz', 'Yalnızlık Senfonisi', 'Büyümedim' gibi zamansız şarkılara yer veren Yücesoy, performansıyla gençlere taş çıkarttı. Konserin açılışında sürpriz olarak sahneye çıkan Jale ve Sibel Alaş, Yücesoy'a hem vokal yaptı, hem de beraber şarkılar söylediler. "Sibel ve Jale, profesyonel şarkıcılar; ama bakın Işıl ablalarına vokale geldiler. Onların bu davranışları, genç isimlere örnek olsun" diyen Yücesoy'u, tüm salon ayakta alkışladı.