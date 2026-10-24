James Bond’un efsane isminden üzen haber! Oscar ödüllü Judi Dench hastalığı yüzünden mesleği bırakıyor

Dev beyaz perde yapımlarının yanı sıra tiyatro sahnelerinin de en saygın isimlerinden biri olan usta sanatçı; Shakespeare'in Juliet, Lady Macbeth ve Kleopatra gibi tiyatro tarihinin en ikonik karakterlerine hayat vererek sanat dünyasında silinmez izler bıraktı. Edebiyata ve klasik tiyatroya olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Dench, bu vedasıyla tüm dünyadaki sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğdu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör