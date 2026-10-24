James Bond’un efsane isminden üzen haber! Oscar ödüllü Judi Dench hastalığı yüzünden mesleği bırakıyor

Sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında 70 yıla yayılan muazzam kariyeriyle tanınan Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, ilerleyen görme kaybı nedeniyle meslek hayatını noktalamak zorunda kaldığını açıkladı.
James Bond serisinde canlandırdığı unutulmaz "M" karakteriyle hafızalara kazınan 91 yaşındaki efsanevi sanatçı, makula dejenerasyonu hastalığı yüzünden artık kitap okuyamadığını, senaryo takip edemediğini ve çevresindeki kişilerin yüzlerini tanımakta güçlük çektiğini belirtti.
"ARTIK SAHNEYE ÇIKAMIYORUM, FİLM ÇEKEMİYORUM"
Merkezi görmeyi doğrudan etkileyen kronik bir göz rahatsızlığı olan makula dejenerasyonu ile on yılı aşkın süredir mücadele eden usta oyuncu, sağlık durumunun artık çalışmasına izin vermediğini dile getirdi. Yaşadığı zorlu süreci samimiyetle paylaşan ünlü aktris, durumu açıklarken yaşadığı derin üzüntüyü ifade etti.
Gözlerindeki kaybın ulaştığı seviyeyi anlatan Dench, günlük hayatında ve insan ilişkilerinde yaşadığı güçlükleri anlatırken çevresindeki kişilerin yüzlerini seçemediğini, kimi zaman tanımadığı yabancıları yakınları sanıp onlara sarılmaya çalıştığını belirtti.
SİNEMA VE TİYATRO SAHNESİNDE UNUTULMAZ BİR MİRAS
Kariyeri boyunca gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla bir Oscar, bir Tony ve tam yedi Olivier Ödülü kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan Judi Dench, sekiz farklı James Bond filminde üst düzey istihbarat yöneticisi "M" rolüyle küresel çapta büyük bir hayran kitlesi edindi.
Dev beyaz perde yapımlarının yanı sıra tiyatro sahnelerinin de en saygın isimlerinden biri olan usta sanatçı; Shakespeare'in Juliet, Lady Macbeth ve Kleopatra gibi tiyatro tarihinin en ikonik karakterlerine hayat vererek sanat dünyasında silinmez izler bıraktı. Edebiyata ve klasik tiyatroya olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Dench, bu vedasıyla tüm dünyadaki sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğdu.