Oyuncu Sinan Albayrak, 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü rüya üzerine ailesiyle Umre'ye gitti. Ziyaretine dair anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle" sözleriyle yaşadığı manevi mutluluğu paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi. Ünlü oyuncunun bu anlamlı yolculuğunun ardında oğlunun gördüğü bir rüya var. Taymin rüyasında iki arının kendisini Kâbe
'ye götürdüğünü, yedi tur attıktan sonra camide namaz kıldığını gördüğünü anlatınca aile Umre'ye gitme kararı aldı.