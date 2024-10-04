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Giriş Tarihi: 5.10.2024

Kaçak ev için 10 yıl hapis talebi

Marmaris’te SİT alanı ilan edilen bölgedeki evini yıkmamakta direnen Şahan Gökbakar hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İmar kirliliğine neden olma suçu işleyen Gökbakar ve kardeşi hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kaçak ev için 10 yıl hapis talebi
KARDEŞİNİN ÜZERİNE YAPTI
Şahan Gökbakar, 2018'de Marmaris'in Delikyol Koyu'nda denize sıfır bir villa almıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bölgenin Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsüne sahip olduğu tespit edilmişti.




Bunun üzerine komedyenin villayı, kardeşi Togan Gökbakar'a ait şirketin üzerine yaptığı ortaya çıktı.




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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüpheliler Osman Bayındır, Çağrı Özeren,




Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar hakkında, imar kirliliğine neden olma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı davranma suçundan toplamda 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Kaçak ev için 10 yıl hapis talebi
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