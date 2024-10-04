Kaçak ev için 10 yıl hapis talebi

Şahan Gökbakar, 2018'de Marmaris'in Delikyol Koyu'nda denize sıfır bir villa almıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bölgenin Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsüne sahip olduğu tespit edilmişti.Bunun üzerine komedyenin villayı, kardeşi Togan Gökbakar'a ait şirketin üzerine yaptığı ortaya çıktı.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüpheliler Osman Bayındır, Çağrı Özeren,Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar hakkında, imar kirliliğine neden olma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı davranma suçundan toplamda 10 yıla kadar hapis cezası istendi.