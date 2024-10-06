Kadına şiddete ‘sıfır tolerans’

Popçu Hadise, geçtiğimiz akşam Maslak'taki kültür sanat merkezinde sahneye çıktı. Zebra desenli gümüş sahne kıyafetiyle çok şık görünen Hadise, konsere 'Hayat Oyunu' isimli şarkısıyla başladı. Geçtiğimiz günlerde vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Hali ile ilgili üzüntüsünü dile getiren Hadise, "Aslında içeride olması gereken ama sokaklarda gezen katillere hep beraber 'sıfır tolerans' diyelim" dedi ve alanı dolduran misafirleri eşliğinde 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi. 6 kişilik dans ekibiyle sahnede görsel bir şölen yaşatan Hadise, izleyicilerinin çoğunluğunun kadın olmasıyla alakalı, "Bu beni her zaman çok mutlu ediyor" dedi.