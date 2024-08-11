‘Kadınlar şampiyon’

Hadise, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Yeni şarkısı 'Hayat Oyunu' ile konserine başlayan sanatçı, mini elbisesi ile dikkat çekti. 'Nerdesin Aşkım?' şarkısının devamını önce kadın sonra da erkek dinleyicilerine tamamlatan Hadise, kadınlardan daha gür ses çıkınca 'Şampiyon kadınlar!' diyerek kadın seyircilerini alkışlattı. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, bir ara "Aşk tehlikeyi sever mi? Sever be!" diye bağırdı. 2009 yılında Düm Tek Tek şarkısı ile Eurovision'a katılan ünlü popçu, bu şarkıyı da söyledi. Dinleyicilerin ayağa kalkıp kendisini alkışlaması üzerine Hadise, bu duruma şaşırarak "Çok teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Sizlerin saygısını ve sevgisini görünce neden bu sahneyi bu kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Sizin sayenizde" dedi.