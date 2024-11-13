Kadınları aşağılamak özgürlük değil!

Bodrum'da sakin bir hayat sürmeyi seçen şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. İstanbul'u özlediğini belirten Tatlıöz, "Konserler dışında yılda bir kez geliyorum. Ben artık doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih ettim" dedi.Son dönemde rapçilerin şarkı sözlerinde kadın aşağılandığına dikkat çeken Tatlıöz, "Tüm rapçileri kastetmiyorum ama bazılarının kadınları cinsel obje olarak kullanmaları beni üzüyor. Bizim çocuklarımıza ne oldu? Fikir ve mantık olarak nerelere savruldular? Özgürlüğün bu olduğunu düşünmüyorum. Özgürlük, kadınları aşağılayıcı sözler kullanmak değil. 'Sarışın kızlar bana el yapar, ben ona gel yaparım'... Bu kolay elde edebilirim demek. Kadına şiddetin ayyuka çıktığı bu dönemde bunlar birazcık daha bu eylemleri kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.