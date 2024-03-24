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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Kadir İnanır’ın doktoru konuştu: Pıhtı alındı şu an yoğun bakımda

Üç yıl önce beynine pıhtı atan Kadir İnanır, dün aynı soruna bağlı olarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastane baş hekimi “Çok başarılı bir işlemle damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakımda izleniyor” diye konuştu

Kadir İnanır’ın doktoru konuştu: Pıhtı alındı şu an yoğun bakımda
Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün sabah evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da ikamet eden ve ambulans ile hemen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen usta sanatçı, doktor müdahalesine alındı. Hastanenin baş hekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak." Kadir İnanır 2021 yılında da beyin damarlarıyla ilgili önemli bir sorun yaşamıştı.
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Kadir İnanır’ın doktoru konuştu: Pıhtı alındı şu an yoğun bakımda
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