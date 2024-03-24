Kadir İnanır’ın doktoru konuştu: Pıhtı alındı şu an yoğun bakımda

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün sabah evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da ikamet eden ve ambulans ile hemen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen usta sanatçı, doktor müdahalesine alındı. Hastanenin baş hekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak." Kadir İnanır 2021 yılında da beyin damarlarıyla ilgili önemli bir sorun yaşamıştı.