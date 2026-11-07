‘Kadir oğlumuzla ilgileniyor’

BİR davette görüntülenen Neslihan Atagül, hem ekranlara dönüş müjdesi verdi hem de eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısından bahsetti. Atagül, "Yeni bir projem var. Detay vermeyeyim ama gerçekten çok heyecanlandığım, severek okuduğum bir iş oldu. Kadrosu da çok güzel" dedi. Eşi Kadir Doğulu'nun geceye neden katılamadığı sorusu üzerine evdeki tatlı telaşı anlatan oyuncu, "Beni yalnız bırakmak durumunda kaldı çünkü oğlumuz var. Kadir şu an Aziz'le ilgileniyor, onu uyuttu sağ olsun" dedi. Set temposu ile ev yaşantısını nasıl dengeleyeceği sorulan oyuncu "Daha önce fotoğraf çekimleri, reklamlar olmuştu ama dizi projesi uzun soluklu olacağı için zamanımızı alacak. Şimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör