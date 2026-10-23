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Giriş Tarihi: 23.10.2026

'Kadir'in emeğine saygı ahlaki bir sorumluluk'

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İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
’Kadir’in emeğine saygı ahlaki bir sorumluluk’
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Usta oyuncu Kadir İnanır'ın geçtiğimiz haziran ayındaki vefatı sonrası, aile bireyleri vasiyetiyle ilgili tartışmalar yaşamaya başladı. Tartışmalar devam ederken bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan hayat arkadaşı Jülide Kural sessizliğini bozdu. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Kural, şunları söyledi:

"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KADİR İNANIR
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'Kadir'in emeğine saygı ahlaki bir sorumluluk'
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