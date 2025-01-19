Kahkahalarla aşk pozu

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile önceki gece Kuruçeşme'de trafikte görüntülendi. Ayrıldıkları iddia edilen çift, muhabirleri görünce kahkahalara boğuldu. Gazetecilerin ısrarlı sorularına sessiz kalan çift, ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım'a açılan soruşturma kapsamında adı geçtiği için ifade veren Sarıkaya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında para aldığına dair iddiaları reddetmiş ve "Sevgimiz ve aşkımız gerçekti, para almadım" demişti.