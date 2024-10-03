Kanadalı Soprano ile Sarı Gelin düeti

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, AKM'de devam ediyor. Festivalin ikinci akşamında sahneye Kanadalı soprano Ekaterina Shelehova çıktı. Konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Shelehova, türkülerin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu, böyle bir etkinliğin parçası olduğu için heyecan yaşadığını dile getirdi. Performansının finalinde bir de sürprize imza atan Shelehova, Yavuz Bingöl ile birlikte Sarı Gelin türküsünü Türkçe olarak seslendirdi. Ünlü sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.